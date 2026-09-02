MÁS DE 30 ESCUELAS SE ALISTAN PARA EL TRADICIONAL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN SOLEDAD

* La convocatoria permanece abierta y se coordinan los preparativos con directivos escolares para garantizar la seguridad, logística e hidratación de participantes y familias soledenses.

Con la participación de alrededor de 32 planteles educativos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez prepara el tradicional Desfile Cívico del 16 de septiembre, como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia de México; la invitación permanece abierta para que más instituciones educativas se sumen a esta celebración que fortalece los valores cívicos y la identidad de las nuevas generaciones.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal mantiene reuniones constantes con las y los directores de los planteles educativos participantes para organizar detalladamente cada aspecto del contingente. El recorrido conservará la ruta del año pasado, con salida desde el Jardín Principal de Soledad y conclusión en la calle 5 de Mayo, para que las familias puedan disfrutar de esta tradición en un ambiente de convivencia y orgullo soledense.

Para garantizar un desarrollo óptimo del evento y salvaguardar el bienestar de las y los participantes, se instalarán módulos de hidratación estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta, asimismo, se desplegarán un operativo vial y de seguridad integral orientado a agilizar la circulación y salvaguardar la integridad física de las y los estudiantes, docentes y asistentes.

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, destacó que la convocatoria está abierta a todas las escuelas interesadas: “Las escuelas que quieran sumarse son bienvenidas, estamos trabajando en estrecha coordinación con los directivos para que este desfile sea una celebración ordenada, segura y representativa de nuestra comunidad educativa”.

De esta manera, el Gobierno Municipal mantiene una atención cercana con las comunidades escolares, escucha sus necesidades y genera acciones que fortalecen la educación y el bienestar de las familias; así, el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se refleja en un gobierno cercano, que atiende y acompaña a las nuevas generaciones de Soledad.