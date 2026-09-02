AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INICIA REPARTO DE AGUA EN ESCUELAS QUE SUFREN DESABASTO

– Con este programa, en coordinación con las áreas de Infraestructura y Educación Municipal, llega el vital recurso a jardines de niños, primarias y secundarias, resguardando la higiene y el bienestar de miles de estudiantes.

Para salvaguardar la salud y el buen desarrollo de la comunidad estudiantil y garantizar condiciones óptimas de higiene en el regreso a clases, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ejecuta de manera permanente el abastecimiento de agua potable mediante pipas, en instituciones educativas de la demarcación, bajo la indicación directa del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de reforzar el apoyo al sector educativo.

La meta de este programa es abastecer a más de 20 planteles que sufren el desabasto de agua, de manera recurrente, del nivel básico y medio superior en diversos sectores, entre ellos la Cabecera Municipal donde el suministro se efectúa activamente en el Jardín de Niños “IPI” y en la Escuela Primaria «Luis G. Medellín», además de la Escuela Primaria «Damián Carmona», ubicada en la colonia Las Azaleas.

La atención preventiva del Ayuntamiento demuestra el cambio que protege a las comunidades educativas; abarca sectores como el Fraccionamiento Villa de Cactus, apoyando a la Escuela Primaria vespertina «Profesor Antelmo Juárez Barrón», y la colonia Prados de Soledad, donde se garantiza el vital líquido a la Escuela Primaria «Daniel Díaz Corpus» y al Jardín de Niños «Graciela Yolanda Aguilar Torres».

De igual forma, en la colonia La Sierra se brinda respaldo integral al Jardín de Niños «María Socorro Sáenz», asegurando la operatividad de sus turnos matutino y vespertino.El operativo municipal fortalece la distribución en centros educativos de alta densidad estudiantil, manteniendo la entrega continua en la Escuela Secundaria Técnica No. 60, en la comunidad Enrique Estrada, y en el Colegio de Bachilleres (COBACH) Plantel 01, situado en la zona de avenida José de Gálvez, donde la demanda hídrica es mayor.

Esta labor permanente responde a la necesidad fundamental de mantener entornos escolares limpios, seguros y dignos, por lo que el Ayuntamiento de Soledad continuará trabajando de la mano con directivos y comités de padres de familia para asegurar que a ningún plantel le falte agua.