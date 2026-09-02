CON COMPROMISO Y CERCANÍA, ALCALDE NAVARRO MUÑIZ INICIA LA AMPLIACIÓN DE SECUNDARIA EN VALLE DE LA PALMA

– Dio el banderazo de arranque de la construcción de 4 aulas didácticas, con una inversión bipartita, de 5.2 millones de pesos.

– Estos nuevos salones permitirán el ingreso de más de 200 estudiantes del sector y zonas aledañas.

Este miércoles, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz llevó esperanza y un compromiso firme con la educación de jóvenes del fraccionamiento Valle de la Palma, al inaugurar la construcción de cuatro nuevas aulas en la escuela secundaria general de este sector, anunciando, también, la instalación de un techado escolar para proteger al estudiantado de las inclemencias del clima; con una inversión superior a los cinco millones de pesos, el edil dijo que esta nueva infraestructura educativa forma parte del comienzo del ciclo escolar con progreso y futuro para la comunidad.

Acompañado y respaldado por docentes, estudiantes, madres y padres de familia, el Presidente municipal expresó su satisfacción por regresar a este fraccionamiento y constatar que el proyecto que hace unos años parecía lejano hoy es una realidad consolidada, gracias al apoyo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien decididamente inició con la construcción de un Jardín de Niños, posteriormente, estos gobiernos gallardistas siguieron con la edificación de una primaria y, ahora, una secundaria.

Recordó que hace un año, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró las modernas instalaciones de esta secundaria en Soledad de Graciano Sánchez, marcando un antes y un después para las familias, y destacó que, como integrante del grupo político gallardista, le enorgullece ser parte de la transformación educativa que impulsa mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes de Valle de la Palma.

«No hemos descuidado el tema de la educación en Valle de la Palma, estoy seguro que todos los padres de familia se dan cuenta de la acciones de este gobierno, y respaldan al gobierno porque con resultados hemos demostrado como se debe ejercer el recurso con responsabilidad; y para mí, no hay mejor inversión que la que se hace en el sector educativo, porque vemos los frutos. Estoy seguro, que de aquí saldrán los próximos ingenieros, maestros y directores del Ayuntamiento de Soledad», afirmó.

Jose Leandro García Vázquez, director de la secundaria, dijo: «estamos convenidos que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestros niños, y estamos agradecemos al Gobernador y al Alcalde, por escuchar nuestras necesidades y hacer de la educación una prioridad; esta segunda etapa de nuestra escuela, es un paso histórico a la educación de nuestra comunidad».

Así, cuando los gobiernos trabajan unidos, los resultados se reflejan en obras que transforman la vida de las familias y abren oportunidades reales para la juventud, y hoy en Soledad el cambio es posible gracias al trabajo en equipo, la constancia y el compromiso de servir siempre pensando en la gente, de la mano del Gobierno Estatal para construir caminos de oportunidades.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa y de impulsar el desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.