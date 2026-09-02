Inicia registro para beneficiar a mujeres  a través del programa “Dona tu cabello con corazón” del DIF Municipal

“También les donaremos prótesis mamarias a quienes lo requieran:” Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF Capitalino

Informes y atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional.

SLP.- La Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, invita a las mujeres sobrevivientes de cáncer o en etapa de tratamiento, a registrarse para ser beneficiadas con pelucas oncológicas y prótesis mamarias el próximo mes, con motivo de la “Lucha contra el cáncer de mama”.

Gracias al programa “Dona tu cabello con corazón”, se han logrado recaudar trenzas que se utilizan para la elaboración de las pelucas oncológicas, de ahí que agradeció a quienes se han acercado a esta institución con dicho fin, “no se imaginan la alegría de quienes reciben o van a tener su peluca, es visibilizarlas, ayudarles en su autoestima, mejorar su calidad de vida, porque todas merecen la oportunidad de sentirse bien en este proceso”, dijo.

Para quienes aún estén a tiempo de donar su cabello, lo pueden llevar al Sistema Municipal DIF ubicado en Xicoténcatl 1650, en la col. Himno Nacional. El horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes.

Recordó a la población que done su cabello que deberá tener un largo mayor a 30cm. para elaborar pelucas oncológicas, deberá también estar limpio, seco y teñido mas no decolorado. Pueden traer la trenza ya cortada o en dichas oficinas instalaciones les pueden cortar el cabello.