COMUNIDAD EDUCATIVA AGRADECE HISTÓRICA TRANSFORMACIÓN DE LA PRIMARIA “FRANCISCO MURGUÍA” EN SOLEDAD

* Autoridades, docentes y familias reconocen la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para modernizar un plantel con cerca de 75 años de historia, garantizando infraestructura digna y funcional para el desarrollo integral de las y los alumnos.

Con espacios totalmente renovados, más dignos y funcionales, la Escuela Primaria General «Francisco Murguía» inició actividades beneficiando de manera directa a 420 estudiantes distribuidos en 18 grupos. La comunidad educativa expresó su agradecimiento al Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, por ejecutar esta importante obra de infraestructura escolar que atiende un rezago de décadas en la institución.

La directora del plantel, María del Refugio Treviño Salinas, destacó la trascendencia de la intervención ejecutada por el Gobierno Municipal, señalando que las nuevas instalaciones motivan e impulsan el aprendizaje académico: “Los niños llegaron asombrados a ver su escuela nueva; agradecemos al Alcalde Juan Manuel Navarro por impulsar esta transformación que refleja el compromiso real que existe con la educación de nuestro municipio”.

Por su parte, madres de familia respaldaron la entrega oportuna de las obras previo al inicio del ciclo escolar. Karina Martínez, madre de una alumna de segundo grado, enfatizó la mejora en la calidad de las aulas y el equipamiento recibido, mientras que Gabriela Rangel Reyes destacó la intervención en la fachada y áreas comunes, las cuales presentaban un deterioro considerable que ponía en riesgo el entorno escolar.

El cuerpo docente también enfatizó el impacto positivo en la matrícula y en la percepción de la comunidad, el profesor de primer grado, José Antonio Vázquez Guzmán, refirió que el acondicionamiento de las aulas, la iluminación, el mobiliario nuevo y las canchas deportivas generan un ambiente idóneo para la enseñanza.

“Anteriormente los salones contaban con siete décadas de antigüedad; hoy la perspectiva es completamente distinta. Se observa el interés que tiene el Gobierno Municipal por la niñez y por fortalecer la infraestructura educativa”, expresó el profesor José Antonio.

A través de estas acciones, la administración encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz reafirma su compromiso con la educación pública de calidad, entregando espacios seguros, modernos y motivadores que contribuyen al bienestar y desarrollo de las futuras generaciones en Soledad de Graciano Sánchez.