MUNICIPIO DE SOLEDAD TUVO REGRESO A CLASES ORDENADO CON APOYO INTEGRAL A 70 ESCUELAS

– Durante el receso escolar, se brindaron jornadas de limpieza, rehabilitación de infraestructura; este lunes, comenzó la programación de entrega de agua en pipas en 15 instituciones.

Con atención a cerca de 70 escuelas de diversos niveles durante el periodo vacacional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició la coordinación con el sector educativo en el ciclo escolar 2026-2027, reforzando labores de deshierbe, limpieza, suministro de agua mediante pipas y apoyo con mano de obra, para garantizar condiciones aptas para más de 56 mil estudiantes de nivel básico, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de atender las necesidades de la comunidad educativa.

La titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja informó que estas labores operativas las brindó la Dirección de Servicios Municipales, permitiendo esta semana, además, la programación de abasto de agua mediante pipas para 15 planteles, con una frecuencia de una pipa por semana para las instituciones que lo requieren; entre ellas se encuentran planteles de Hogares Ferrocarrileros, donde este apoyo se brinda de manera recurrente.

“Estamos atendiendo las solicitudes de las escuelas y dando seguimiento puntual a cada necesidad, la instrucción es mantenernos cerca de la comunidad educativa y que ningún plantel que requiera apoyo diverso se quede sin atención”, señaló la la funcionaria, quien agregó que también se mantienen pendientes labores de deshierbe que quedarán concluidas esta semana, en conjunto con el área de Imagen Urbana.

El operativo de regreso a clases también contó con recorridos preventivos de la Guardia Civil Municipal durante el periodo vacacional, sin reportes de vandalismo en los planteles, permitiendo un regreso a clases ordenado e idóneo. Estas colaboraciones de seguridad y prevención continuarán durante todo el año, reforzando los mecanismos de auxilio y vigilancia.

La funcionaria explicó que otro programa que también arrancará a la par del nuevo ciclo, es la de pláticas y talleres al alumnado en temas de prevención escolar, permitiendo que conozcan herramientas útiles para aprovechar al máximo su desempeño escolar y evitar perjuicios, en coordinación permanente con docentes, madres y padres de familia.

Así, el nuevo comienzo escolar inicia con oportunidades, respaldo institucional y acciones que garantizan el cambio positivo en las escuelas, alumnos, plantilla docente y familias.