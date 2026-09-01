ESTE DOMINGO, LLEGA A SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ EL FESTIVAL «MÉXICO EN LA PIEL»

– Se trata de una actividad llena de folclor y canto, en el marco del mes patrio; se realizará este domingo 06 de septiembre en el Jardín Hidalgo.

Con el propósito de fortalecer el acceso de las familias a las expresiones artísticas y celebrar con orgullo las tradiciones mexicanas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevará a cabo este domingo 06 de septiembre el Festival “México en la Piel”, una jornada de folclor, canto, música y cultura que tendrá como escenario el Jardín Hidalgo, a través de la Dirección de Cultura Municipal, como parte de la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El anuncio fue realizado por el titular de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, quien destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para acercar espectáculos de calidad a las familias soledenses y mantener vivos el folclor y las tradiciones que dan identidad a México. Resaltó particularmente el impulso que el Alcalde Navarro Muñiz está dando al arte y la cultura, al considerar que son herramientas fundamentales para fortalecer la identidad, generar convivencia y ofrecer espacios de sano esparcimiento para niñas, niños, jóvenes y familias.

“En Soledad queremos que la cultura esté en las plazas, en las calles y al alcance de todas y todos. El arte nos une, nos identifica y nos permite sentirnos orgullosos de nuestras raíces, y que mejor oportunidad de incentivar en amor por nuestra cultura y tradiciones, que este espectáculo de primer nivel”, señaló el funcionario.

El Festival “México en la Piel” contará con la participación de la Compañía Artística TACE, que ofrecerá un espectáculo de folclor y canto inspirado en la riqueza cultural de nuestro país, mismo que dará inicio a las 18:00 horas y estará acompañada de antojitos mexicanos y una gran verbena popular, creando un ambiente familiar para disfrutar de nuestras tradiciones.

Felipe Cárdenas invitó a las familias soledenses a sumarse a esta fiesta y disfrutar de una tarde dedicada a México: “Porque Soledad Canta y Soledad Baila para festejar a México. Queremos que las familias vivan nuestra cultura, la disfruten y la lleven en el corazón. México se celebra, pero también se siente… y este domingo lo vamos a sentir en la piel”.

El evento será de entrada gratuita y se realizará este domingo 6 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el Jardín Hidalgo en la Plaza principal, un evento que impulsa el cambio cultural y el acceso a las familias a una agenda atractiva de música y color.