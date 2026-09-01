AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD SE PREPARA PARA SIMULACRO NACIONAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE

– Se analiza la realización de este ejercicio en dos sedes: la Unidad Administrativa Municipal y plaza comercial de la carretera a Matehuala.

– El objetivo es mejorar tiempos y protocolos de actuación, así como capacitación de brigadas internas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, inició los preparativos para participar en el Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y proteger a la población, promover la capacitación de brigadas preventivas y la cultura de la auto protección.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia informó que por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se están conformando brigadas internas para coordinar el ejercicio dentro de la Unidad Administrativa Municipal, donde diariamente convergen más de mil personas entre trabajadores y contribuyentes.

Bravo Galicia explicó que actualmente se evalúa junto con el Alcalde la logística para realizarlo en dicho edificio, con el propósito de medir la capacidad de desalojo y la reacción del personal ante una emergencia real. “Necesitamos que quienes trabajan en el Ayuntamiento sepan cómo actuar y comprobar qué tan preparados estamos para evacuar a más de mil personas de manera ordenada y segura”, señaló.

Además del ejercicio en la Unidad Administrativa, el Ayuntamiento prepara otro simulacro en la plaza comercial de carretera a Matehuala, así como un tercero dirigido a la comunidad escolar de la Secundaria “Graciano Sánchez”, con el fin de involucrar a distintos sectores de la población y reforzar la cultura de prevención.

El titular de Protección Civil recordó que en mayo pasado, durante la jornada nacional de simulacros, se realizaron ejercicios exitosos tanto en la plaza Citadina como en las instalaciones de la Guardia Civil Municipal, lo que permitió mejorar protocolos y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Promoviendo un cambio en la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que protejan a la ciudadanía y fomenten la preparación ante cualquier eventualidad.