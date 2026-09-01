Dormir con Dignidad: DIF Municipal arranca cruzada por un descanso digno de la niñez

En la Delegación Bocas, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezaron la puesta en marcha de Dormir con Dignidad, un Programa para la Niñez, que contempla la entrega de camas, literas, colchones, almohadas y ropa de cama para que niñas y niños cuenten con camas dignas para descansar, delimitar un espacio personal y garantizar su intimidad.

En la Delegación Bocas, el Gobierno de la Capital y el DIF Municipal pusieron en marcha Dormir con Dignidad, un Programa para la Niñez, con la entrega de camas, literas, colchones, almohadas y ropa de cama a familias de comunidades rurales. La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que esta iniciativa atiende condiciones que afectan a niñas, niños y adolescentes que no cuentan con un espacio adecuado y seguro para dormir.

La Presidenta del DIF Municipal señaló que la pobreza infantil no se mide únicamente por la falta de recursos económicos, sino también por el hacinamiento y la falta de espacios dignos dentro del hogar. Explicó que una cama o una litera representa una herramienta de protección, porque permite contar con un espacio personal, preservar la intimidad y reducir situaciones de vulnerabilidad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que Dormir con Dignidad surge de la preocupación del DIF Municipal por atender a menores que duermen en el piso, comparten espacios inadecuados o no cuentan con una cama y un colchón en buenas condiciones.

Galindo Ceballos indicó que, mediante esta iniciativa, el Gobierno de la Capital y el DIF Municipal buscan mejorar las condiciones de vida de las familias y brindar a niñas y niños un espacio seguro para descansar, ya que dormir adecuadamente también forma parte de crecer con salud, aprender mejor y desarrollarse plenamente.

Como parte de esta primera etapa, se entregarán 100 camas y literas para beneficiar directamente a más de 450 personas de la Delegación Bocas, La Pila y las comunidades no delegacionales de Milpillas y Mesa de Conejos. Durante el arranque, familias beneficiarias agradecieron la entrega de estos artículos, que contribuyen a mejorar las condiciones dentro de sus hogares y a brindar mayor protección a niñas y niños.