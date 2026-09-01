JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS «MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO»

– El edil develó la placa conmemorativa de esta nueva obra educativa en el plantel municipal, acompañado de personal docente y decenas de pequeños y pequeñas, en el marco del inicio del nuevo ciclo escolar.

– La nueva infraestructura escolar se realizó con una inversión estatal y municipal de 4.2 millones de pesos, aproximadamente.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz cortó el listón inaugural y develó la placa conmemorativa de la construcción de tres aulas didácticas en el Jardín de Niños Municipal «María Rosaura Zapata Cano», obra que representó el arranque oficial del nuevo ciclo escolar para más de 150 niños y niñas que reciben educación preescolar en este plantel; la entrega de esta ampliación física representa el compromiso de los Gobiernos Estatal y Municipal con la educación digna, espacios escolares adecuados y el ofrecimiento de más oportunidades para la niñez soledense.

Con una inversión aproximada de 4.2 millones de ambos gobiernos, el edil destacó que esta obra representa un avance significativo en la construcción de una educación sin límites en Soledad, reafirmando la visión de trabajo y cercanía con el sector educativo mediante la modernización de los espacios de aprendizaje. Reconoció el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con quien se ha conformado un equipo que trabaja de manera coordinada para transformar la infraestructura educativa del municipio, demostrando que cuando Estado y Municipio se unen, los resultados se reflejan directamente en cada plantel.

Asimismo, Navarro Muñiz agradeció la labor de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Maria del Pilar Cardona Reyna, gestora de esta nueva infraestructura, y reconoció su dedicación a la transformación y el cambio en materia educativa, manifestando que ya se analiza la construcción de una tercera estancia infantil «Capullito 3» en la zona oriente, además de una escuela primaria municipal, para ampliar la atención escolar en el municipio.

La titular de Infraestructura Municipal, Leticia Vargas Tinajero informó a las y los padres de familia y docentes presentes, que la obra inaugurada se ejecutó en una superficie de mil 700 metros cuadrados, se construyeron tres aulas didácticas, un acceso secundario, firme de concreto y una barda perimetral que brinda mayor seguridad y orden al entorno escolar.

Resaltó también que las obras se ejecutaron en poco más de dos meses, un tiempo récord que permitió entregar el plantel completamente listo para el inicio del ciclo escolar, ya que el objetivo era claro: que las niñas y los niños regresaran a clases en espacios nuevos, funcionales y que inspiren su crecimiento académico y personal, cumpliendo así con el compromiso de ofrecer educación de calidad en Soledad.

El pequeño estudiante, Gustavo dio un mensaje de agradecimiento al edil Navarro Muñiz, a nombre de todos sus compañeros y compañeras, expresando su felicidad por estrenar aulas, mobiliario y equipamiento moderno.

Con obras como esta, el Ayuntamiento de Soledad reafirma el cambio permanente y damiestra de que cuando se trabaja con visión, constancia y cercanía a la gente, los resultados son inmediatos y de alto impacto social.