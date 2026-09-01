GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DESTACA RESULTADOS EN ASEGURAMIENTOS, ATENCIONES Y ACCIONES PREVENTIVAS DURANTE LA FENAPO 2026

– Oficiales mantuvieron presencia preventiva en el Foro de las Estrellas, del 7 al 30 de agosto.

– Se destaca el apoyo a adultos mayores, la intervención para la localización de menores extraviados y el retiro de personas por alterar el orden público o portar estupefacientes y armas prohibidas.

Con un despliegue coordinado, preventivo y de proximidad social durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, realizada del 7 al 30 de agosto, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez brindó atención y seguridad a las familias y visitantes que acudieron a la máxima fiesta de las y los potosinos.

Como resultado de estas acciones coordinadas con el Estado, oficiales de la corporación garantizaron un ambiente familiar en el Foro de las Estrellas; destacando entre sus resultados el decomiso de 150 cigarros electrónicos en los filtros de acceso, así como brindar 39 atenciones médicas y acompañamientos a adultos mayores. Además, se logró intervenir en la localización de 4 menores extraviados, quienes fueron entregados sanos y a salvo a sus padres.

En materia de seguridad y acciones preventivas en los accesos a esta zona, se negó el ingreso de 45 personas por posesión de marihuana, una por posesión de metanfetaminas, así como 12 personas por portación de arma prohibida, quienes fueron canalizadas a la Guardia Civil Estatal.

Asimismo, se registró el retiro de 42 personas ubicadas al interior del Foro de las Estrellas por alterar el orden público, 5 más por estar involucradas en agresiones, y se aseguró conforme a los protocolos a 3 menores detectados con intoxicación etílica.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de mantener la cercanía con la ciudadanía y trabajar de manera coordinada con el Estado para mantener un San Luis Potosí seguro para turistas y las familias potosinas.