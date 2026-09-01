Sheinbaum anuncia el regreso de libros de matemáticas, historia y lectoescritura a tres años de la Nueva Escuela Mexicana

A tres años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, que modificó la estructura de los libros de texto gratuitos y dejó atrás el esquema tradicional de materiales independientes por asignatura, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes la incorporación de tres nuevos libros para reforzar la enseñanza de historia de México, matemáticas y lectoescritura.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria señaló que estos materiales se sumarán a los libros de texto que actualmente reciben los estudiantes.

“Ya se esta trabajando para que en 2027, se incorporen tres libros de texto más historia de México enseñanza de las matemáticas y lectoescritura”, dijo la mandataria y esto provocó los aplausos de los funcionarios públicos, gobernadores e invitados presentes en Palacio Nacional.

El anuncio hace un cambio con respecto al modelo aplicado a partir del ciclo escolar escolar 2023-2024, cuando la Nueva Escuela Mexicana sustituyó los libros organizados tradicionalmente por asignaturas por una serie de materiales centrados en proyectos y campos formativos.

Por ejemplo, el libro «Nuestros saberes» del primer año de primaria sólo trataba las matemáticas en 13 de sus 258 páginas, mientras que el libro «Múltiples lenguajes» dedicaba 11 hojas al pensamiento matemático.

En materia de educación, Sheinbaum afirmó que en su administración se han basificado a 200 mil docentes y anunció que este mes también comenzará una consulta con los maestros para que decidan si promueven la movilidad vertical y horizontal.

«A diferencia de la reforma educativa en la época de Peña Nieto que fue impuesta, nosotros consultamos democráticamente a todos los maestros», añadió.

Con informaciòn de Latin uS