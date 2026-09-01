«Amistad no significa renunciar a nuestros principios»: Sheinbaum admite «dificultades» en la relación de su gobierno con EU 

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este martes momentos de tensión de su gobierno con el de Estados Unidos, encabezado por su homólogo Donald Trump.

En el discurso por su segundo informe de gobierno, la mandataria insistió en que en materia de política exterior defenderá la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la cooperación y la lucha por la paz.

«En este marco, subrayo la relación con el gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento», señaló.

En el tema de seguridad, la presidenta dijo que han logrado acuerdos de colaboración bajo sus cuatro principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

«Queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios«, declaró.

Sobre los asuntos comerciales, Sheinbaum no mencionó que no se logró la extensión del T-MEC y se limitó a señalar que se mantiene el diálogo para buscar un «entendimiento».

«Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte», enfatizó.

Con informaciòn de Latin uS