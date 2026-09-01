Gobierno de la Capital invita a empresas a participar en el Pabellón del Empleo

El espacio permite a empresas reclutar talento de manera directa y a personas en busca de trabajo conocer vacantes de los sectores industrial, comercial y de servicios; funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en la Alameda Juan Sarabia.

El Gobierno de la Capital invita a empresas de la ciudad a participar en el Pabellón del Empleo, espacio que vincula de manera directa a compañías que ofrecen trabajos formales y bien remunerados con personas que buscan una oportunidad laboral.

El Pabellón del Empleo es impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos como parte de las acciones para fortalecer la vinculación laboral y acercar oportunidades de empleo a la población, al mismo tiempo que facilita a las empresas el acceso directo al talento que requieren.

La Dirección de Desarrollo Económico invitó a las compañías interesadas a formar parte de este espacio para contar con presencia y realizar procesos de reclutamiento de manera directa. Para ello, pueden contactar a la dependencia municipal a través de sus redes sociales o acudir directamente al Pabellón del Empleo, ubicado en la Alameda “Juan Sarabia”.

El espacio también mantiene una oferta laboral dirigida a la población en los sectores industrial, comercial y de servicios. Las personas interesadas pueden acudir de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, para conocer las vacantes disponibles y establecer contacto con las empresas participantes.

La Dirección de Desarrollo Económico refrendó su compromiso de fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de empleo, con acciones que contribuyan al crecimiento de la economía local y al bienestar de las familias potosinas.