Enrique Galindo premia a trabajadores municipales destacados

Como parte de su política de justicia laboral, el Alcalde Enrique Galindo entregó por primera vez estos reconocimientos por desempeño, acciones sobresalientes y antigüedad a los empleados que hacen un mejor San Luis Potosí; 56 trabajadores fueron distinguidos por 20, 25 y 30 años de servicio.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la primera ceremonia de entrega de estímulos, reconocimientos e insignias al personal operativo del Gobierno de la Capital, como un reconocimiento a mujeres y hombres que todos los días hacen posible que San Luis Capital mantenga su ritmo y sus servicios en beneficio de la ciudadanía.

Ante trabajadores de distintas áreas municipales, el Presidente Municipal destacó que detrás del funcionamiento cotidiano de la ciudad existe un equipo que trabaja de manera permanente, incluso mientras la mayoría de la población duerme o frente a las condiciones climáticas más adversas. “Es algo grande para la ciudad”, afirmó al referirse a la labor del personal operativo.

Galindo Ceballos resaltó que por primera vez se realiza un reconocimiento de estas características para quienes desempeñan sus funciones en calles, espacios públicos y distintas áreas de atención municipal, así como para quienes han entregado décadas de su vida al servicio público. Subrayó que distinguir su trabajo significa reconocer el mérito, la responsabilidad y la vocación de servicio de quienes contribuyen diariamente al funcionamiento de la Capital.

Como parte de la ceremonia se entregaron los estímulos correspondientes al periodo de enero a junio de 2026: 310 reconocimientos al desempeño, con un incentivo de 2 mil pesos cada uno; 29 estímulos a la acción sobresaliente, de 10 mil pesos cada uno; y 13 estímulos a las personas servidoras públicas del mes, por 25 mil pesos cada uno. Además, 56 trabajadores recibieron reconocimientos por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio.

El Alcalde señaló que estos estímulos representan también un incentivo para que el personal continúe desempeñando sus funciones con empeño, dedicación, honestidad y eficiencia. “Una ciudad como San Luis Capital no detiene su ritmo”, expresó, al destacar que mantenerla en movimiento exige trabajadores comprometidos y permanentemente atentos a las necesidades de la población.

Con este programa, el Gobierno de la Capital fortalece una cultura de mérito y reconocimiento entre su personal operativo, al distinguir el desempeño sobresaliente y la trayectoria de quienes han hecho del servicio público una forma de contribuir a San Luis Potosí. Los lineamientos fueron aprobados por el Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado en mayo de 2026.