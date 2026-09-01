Gobierno de la Capital renueva camellones de Salk y Fleming en la colonia Progreso

Las cuadrillas municipales realizaron mantenimiento integral en ambos espacios, como parte de las acciones que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para recuperar áreas comunes y mejorar el entorno urbano.

El Gobierno de la Capital realizó trabajos de mantenimiento integral en los camellones de las avenidas Salk y Fleming, en la colonia Progreso, con acciones para recuperar las condiciones de estos espacios públicos y favorecer entornos más limpios y adecuados para habitantes y personas que transitan por la zona.

Como parte de las acciones permanentes que impulsa el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para conservar en mejores condiciones los espacios públicos de la Capital, las cuadrillas municipales mantienen trabajos de atención y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, señaló que este tipo de labores forman parte del trabajo permanente que realiza el Ayuntamiento durante todo el año para mantener en buenas condiciones las áreas comunes y generar entornos agradables para la población.

El funcionario destacó que conservar estos espacios también ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes, al contar con lugares que pueden ser disfrutados y cuidados por la propia comunidad.

Finalmente, Azuara hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la conservación de los espacios públicos, mediante su cuidado y evitando arrojar basura, ya que mantenerlos limpios y en buenas condiciones contribuye a una mejor imagen de la ciudad y favorece la convivencia comunitaria.