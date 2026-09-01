Gobierno de la Capital avanza en más de 70 obras con nuevos pavimentos e infraestructura

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa obras simultáneas en calles de la Capital, con nuevas carpetas, fresado, bacheo profundo y renovación de redes de agua y drenaje para mejorar la movilidad y los servicios urbanos.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí mantiene activos de manera simultánea los trabajos en más de 70 obras del programa Vialidades Potosinas, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, con intervenciones integrales en calles de colonias, barrios y distintos sectores de la Capital, así como en comunidades y zona no delegacional.

Las obras contemplan desde la renovación de la estructura del pavimento hasta la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, construcción de banquetas y guarniciones, fresado, bacheo profundo y preparación de bases, con el objetivo de atender las condiciones de la infraestructura antes de colocar nuevas superficies de rodamiento y entregar vialidades con garantía.

Entre los avances, la calle Francisco Villaespesa se encuentra en su etapa final, a la espera de la aplicación de pintura vial. En calle Estados Unidos se avanzó durante el fin de semana con la colocación de nueva carpeta y trabajos de base hidráulica, mientras que en Juan Antonio Mateos también se colocó nueva carpeta y se realizan labores de limpieza posteriores al fresado.

En Manuel José Othón, en El Montecillo, continúan los trabajos de fresado y bacheo profundo, con un carril disponible para reducir las afectaciones a la circulación. La intervención incluye la reparación de una descarga hacia la línea principal y una toma domiciliaria.

En avenida Aeropuerto, en la colonia Los Reyes, se atienden baches y descargas dañadas o colapsadas, además del escarificado de la superficie, como parte de la preparación previa a las siguientes etapas de pavimentación.

La Dirección de Obras Públicas informó que también permanecen activos los trabajos en calle Pasionaria, donde ya fueron instaladas las líneas de agua potable y drenaje sanitario y se avanza en la preparación del terreno; en Privada Raúl Hernández, con demolición de adocreto; y en Moctezuma, con construcción de guarniciones y banquetas, además de la definición de la nueva línea de drenaje.

En los andadores Marabú, Chorlo y Canario se desarrollan excavaciones, compactaciones, preparación de bases y trabajos hidrosanitarios. De manera paralela, continúan intervenciones en Tuna Manza, Marte, Fuente de San Luis, Rosendo Jiménez, Xacube, Jesús García, San César, Hacienda de las Palmas, Pico de Orizaba y Enramadas, en distintas etapas de demolición y fresado de pavimentos, construcción de guarniciones, instalación de redes y descargas sanitarias, preparación de terrenos y bases, así como trabajos previos a la colocación de nuevas superficies de rodamiento.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha instruido mantener un seguimiento puntual de cada frente de trabajo para garantizar que las obras cumplan con sus procesos técnicos y sean entregadas completamente terminadas. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y los servicios urbanos para las familias, vecinos y automovilistas de los sectores donde se desarrollan.

El Gobierno de la Capital agradece la paciencia y colaboración de las vecinas, vecinos y automovilistas durante la ejecución de los trabajos, ya que cada etapa permite avanzar hacia vialidades más duraderas, seguras y funcionales, como parte del programa Vialidades Potosinas y su esquema de obras con garantía.