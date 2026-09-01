Sección 52 conmemora 40 años de historia del Nivel Medio Superior

La Sección 52 del SNTE conmemora los 40 años del Nivel Medio Superior del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) con una agenda de actividades que reconoce la trayectoria de sus instituciones y la aportación de las y los trabajadores de la educación a la formación de generaciones de jóvenes.

La secretaria general de la Sección 52 del SNTE, Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, informó que el programa incluyó una rueda de prensa el 1 de septiembre, la develación de una placa conmemorativa el 3 de septiembre y la celebración del Día del Nivel Medio Superior este 4 de septiembre, como parte de una conmemoración que busca poner en valor cuatro décadas de servicio educativo.

Durante la rueda de prensa, la dirigente sindical destacó que esta historia tiene su origen en la gestión de los profesores Tirso Pozos Pozos y Rafael Turrubiartes Macías, quienes impulsaron la creación del Nivel Medio Superior ante las autoridades estatales, con el aval de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El decreto de fundación fue publicado el 1 de julio de 1986.

En agosto de ese mismo año iniciaron actividades la Preparatoria Profr. Pedro Vallejo y la Preparatoria Lic. Jesús Silva Herzog, planteles que dieron origen a una estructura educativa que actualmente cuenta con 45 escuelas preparatorias, distribuidas en las cinco regiones del estado y con presencia en 19 municipios.

Guerrero Milán señaló que estos 40 años también representan la historia de docentes, directivos, supervisores y personal de apoyo y asistencia a la educación

que, desde las aulas y distintas responsabilidades, han sostenido el servicio educativo y contribuido a la formación de miles de estudiantes.

En este recorrido, destacó el papel de la Sección 52 del SNTE en la defensa de los derechos laborales y profesionales de las y los trabajadores del Nivel Medio Superior, así como en el acompañamiento de las distintas etapas que ha atravesado este servicio educativo.

La secretaria general resaltó además la aprobación del decreto mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado estableció el 5 de septiembre como Día del Nivel Medio Superior reconocimiento que se suma a la conmemoración de estas cuatro décadas.

“Estos 40 años son una historia que pertenece a quienes han dedicado su trabajo y vocación a la educación. Reconocerlos es reconocer también la importancia de mantener viva la escuela pública y los derechos de quienes la hacen posible”, expresó.