REPORTA SEGURIDAD VIAL DE LA GCM DE SOLEDAD, CERO INCIDENCIAS DURANTE “REGRESO A CLASES SEGURO”

– Se brindó presencia preventiva afuera de 34 planteles educativos prioritarios, en el primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027

En atención a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de brindar tranquilidad y protección para cientos de niños, niñas en su regreso a clases, la Dirección General de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, reporta cero incidencias la mañana de este lunes en el primer día de regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.

Resultado del operativo “Regreso a Clases Seguro” implementado a lo largo del municipio, para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y de madres y padres de familia durante el inicio del nuevo ciclo escolar, se reforzaron los recorridos de vigilancia y presencia policial en distintos planteles educativos de nivel básico y medio superior, en cabecera municipal, Puerta Real, avenida San Pedro, Valle de los Fantasmas y Jose de Gálvez, sostuvo el titular de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad, comandante Miguel Ángel Hernández Hernández.

Agregó que, como parte de estas acciones, desde las primeras horas del día lunes, los agentes de la corporación mantuvieron presencia preventiva afuera de las escuelas, dando prioridad en 34 planteles, para regular el flujo vehicular y dar paso al peatón de manera segura.

Si bien resaltó Hernández que, por el momento no se han presentado incidentes, la jornada se mantendrá en el transcurso de la tarde, cuando se lleve a cabo la salida del turno matutino y la entrada de niños y jóvenes que asisten a sus clases en el horario vespertino.

Asimismo, resaltó la implementación del Operativo Carrusel que se desplegó desde las 6:30 de la mañana, para vigilar que se respeten los límites de velocidad en las calles y avenidas con mayor tránsito vehicular en la demarcación, durante el cual se atendió un percance vial menor, en las primera horas de este día.

Finalmente, el titular de la Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a respetar los cruces peatonales; y a los conductores que transiten cerca de escuelas, se les solicita que eviten estacionarse en doble fila y manejen con precaución, atendiendo en todo momento las indicaciones de los agentes para cerrar una jornada sin imprevistos.