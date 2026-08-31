Interapas interviene drenaje colapsado en Valle Dorado

La obra forma parte del cuarto paquete de rehabilitaciones sanitarias y contempla la renovación de 50 metros de tubería en Segunda de Coral.

SLP.- INTERAPAS comenzó una nueva obra de rehabilitación de drenaje en la colonia Valle Dorado, sobre la calle Segunda de Coral, entre Sirconio y Segunda de Sirconio, como parte del cuarto paquete de atenciones prioritarias del organismo.

Los trabajos contemplan la renovación de 50 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, con material de polietileno de alta densidad (PEAD), para mejorar las condiciones de la red sanitaria. La obra representa una inversión aproximada de 325 mil pesos y, debido a las características de los trabajos, se mantiene el cierre total de la vialidad mientras se realiza la intervención.

Esta zona también registra una importante actividad deportiva y de movilidad por su cercanía con el estadio de futbol, por lo que la rehabilitación beneficia tanto a vecinos como a las personas que transitan por la zona para acudir a eventos y actividades deportivas.

La obra da seguimiento a los trabajos realizados a principios de año como parte del primer paquete de rehabilitaciones de INTERAPAS, cuando se renovaron 110 metros de drenaje entre Segunda de Coral y Zafiro. De esta manera, el organismo continúa atendiendo de forma gradual la infraestructura sanitaria de la zona.

Interapas continuará con el trabajo constante y la realización de su cuarto paquete de obras sanitarias, que son posibles con los recursos que aportan los usuarios a través del pago de sus servicios, que se destinan a mantener y mejorar las redes de agua potable y drenaje.