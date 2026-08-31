Con el impulso del Alcalde Enrique Galindo, arranca “Te Cambio la Mochila” en beneficio de la niñez potosina

El programa ha visitado más de 27 escuelas y colonias, además del módulo de atención instalado en la Unidad Administrativa Municipal.

Para respaldar la economía familiar y contribuir a que niñas y niños cuenten con lo necesario para el regreso a clases, arrancó oficialmente el programa “Te Cambio la Mochila”, iniciativa impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, que contempla la entrega directa de mochilas institucionales y kits de útiles escolares para estudiantes de San Luis Capital.

A través de este programa, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha visitado, durante su primera semana de actividades, más de 27 escuelas primarias, secundarias y colonias de la ciudad, además del módulo de atención instalado en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), para acercar estos beneficios a las familias potosinas.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó que las acciones se realizan con una visión centrada en garantizar los derechos de la niñez y con absoluto respeto a su dignidad. “El énfasis es la garantía absoluta de los derechos de la niñez. Las mochilas que se entregan son herramientas de trabajo, no vehículos de propaganda; se entregan sin condicionamientos y sin degradar la dignidad de nuestras niñas o nuestros niños, sin convertirlos en vasallos, o pollitos, porque hacerlo sería atentar contra lo más sagrado que tenemos: la dignidad de nuestra infancia potosina.”

Asimismo, el Secretario de Bienestar Municipal remarcó que el desarrollo social y educativo de la ciudad es una prioridad para la administración encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. “Habrá quienes le apuesten a los conciertos, pero el Gobierno de Enrique Galindo le apuesta a lo más importante que tenemos: a la niñez. Algo grande está pasando: que estas mochilas se llenen de sueños y de ilusiones. Aún no entran a clases, pero el maestro Enrique Galindo me pidió que les dejara una tarea: que sigamos construyendo entre todos un San Luis más amable.”

Las brigadas de la Secretaría de Bienestar Municipal continuarán esta semana con la distribución de kits escolares en diferentes puntos y planteles educativos de la Capital, como parte de las acciones del Gobierno de la Capital para contribuir a la economía de los hogares potosinos y favorecer que niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas para iniciar el ciclo escolar.