APOYOS FUNCIONALES CAMBIAN LA VIDA DE 581 PERSONAS

* La Secretaría de Salud entregó sillas de ruedas, andadores, bastones y otros auxiliares para mejorar la movilidad y autonomía de habitantes de 16 municipios.

La Secretaría de Salud, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP), entregó 581 apoyos funcionales a personas con discapacidad de 16 municipios de las cuatro regiones, como parte de la atención social que el Gobierno del Estado mantiene para acercar servicios y apoyos directamente a quienes más los necesitan.

La titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, informó que fueron distribuidas 225 sillas de ruedas, 26 sillas para personas con parálisis cerebral, 57 andadores, 23 pares de muletas, 147 bastones y 103 sillas de baño, además de auxiliares auditivos en beneficio de 396 personas.

Los apoyos llegaron a Coxcatlán, Matlapa, Tancanhuitz, Tampamolón, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Xilitla, Ébano, Axtla, San Antonio, Guadalcázar, Villa de Guadalupe, Alaquines, Santa Catarina y Ahualulco.