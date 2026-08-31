SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO MANTIENE UN REGRESO A CLASES CON NORMALIDAD Y TRANQUILIDAD

•Se mantiene un monitoreo en las cuatro regiones del estado y en estas primeras horas de labores, más de 540 mil estudiantes y más de 33 mil docentes regresaron a las aulas sin contratiempos mayores.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que, hasta esta hora de la mañana, el inicio del ciclo escolar 2026-2027 transcurre con normalidad, tranquilidad y de manera ordenada en los más de 8 mil planteles de educación básica, indígena, públicos y privados correspondientes a la dependencia y al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

La titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, detalló que este lunes más de 540 mil estudiantes y más de 33 mil docentes retomaron actividades escolares en las cuatro regiones del Estado, junto con directivos, personal administrativo y de apoyo, quienes desde temprana hora se incorporaron a sus labores para dar inicio a una nueva etapa académica.

Señaló que la dependencia mantiene comunicación permanente con las comunidades escolares y las autoridades correspondientes para conocer el desarrollo de esta primera jornada, tanto en el turno matutino como en el vespertino, y atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse.

López Sierra precisó que en las próximas horas se realizarán las primeras evaluaciones y cortes informativos de este regreso a clases, una vez que se cuente con los reportes de los planteles y de las estructuras educativas de las cuatro regiones. Hasta el momento, destacó, las actividades se desarrollan con normalidad y en un ambiente de tranquilidad.

Finalmente, la titular de la SEGE reconoció el trabajo de maestras, maestros, directivos, personal administrativo y de apoyo, así como la colaboración de madres y padres de familia, y reiteró que la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es mantener una atención cercana y permanente para que el ciclo escolar 2026-2027 avance en condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa.