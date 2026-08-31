GOBIERNO ESTATAL DESPLIEGA OPERATIVO “JUVENTUD” POR EL REGRESO A CLASES CON SALDO BLANCO

• Guardia Civil Estatal y División Caminos refuerzan desde primeras horas la vigilancia preventiva, proximidad y apoyo vial en zonas escolares de las cuatro regiones del estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) desplegó desde primera hora de este lunes 31 de agosto, el Operativo “Juventud”, con motivo del regreso a clases, mediante el un dispositivo de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la División Caminos en las cuatro regiones de San Luis Potosí, informó el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, con un saldo blanco.

Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el dispositivo contempló recorridos preventivos y vigilancia en las inmediaciones de los planteles educativos, con atención a estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y trabajadores de las instituciones educativas, incluyendo labores de proximidad para atender de manera oportuna, destacó el titular de la SSPC.

De manera paralela, la División Caminos mantiene apoyo vial en los puntos donde se registra mayor concentración de vehículos y peatones, con el propósito de favorecer una movilidad ordenada y segura, por lo que se mantiene coordinación con las autoridades educativas y municipales para atender las zonas de mayor flujo durante el inicio del ciclo escolar.

Juárez Hernández señaló que el Operativo “Juventud” forma parte de las acciones permanentes de prevención y seguridad que desarrolla la SSPC en los 59 municipios, con atención prioritaria en aquellos sectores donde se concentra un mayor número de estudiantes y familias, por lo que aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones de las y los agentes y conducir con responsabilidad.