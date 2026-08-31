PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD FORTALECE RESPUESTA A EMERGENCIAS CON ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

– A la ambulancia asignada al cuerpo municipal de paramédicos le fue instalado equipo de radiocomunicación, lo que permite actuar con mayor inmediatez y coordinación ante cualquier incidente.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa consolidando su capacidad operativa para la atención de emergencias, al fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil y su equipo de paramédicos, único en el estado de San Luis Potosí por contar con personal certificado, preparado y capacitado para responder a cualquier contingencia, incluso aquellas catalogadas como de alto riesgo, afirmó Martín Bravo Galicia, titular de la dependencia.

Informó que como parte de la modernización tecnológica del equipo de atención prehospitalaria, recientemente fue instalado en la ambulancia un nuevo sistema de radiocomunicación regulado por el CRUM, lo que permite una coordinación más ágil, directa y eficiente ante cualquier reporte de auxilio: “Ahora la comunicación es completamente por radio; ya no necesitamos regresar a base para recibir instrucciones, porque el CRUM nos monitorea en tiempo real, nos asigna el número foliado de cada reporte y de inmediato los elementos se dirigen al punto de emergencia”.

El funcionario destacó que esta actualización operativa refleja el cambio que se vive en materia de protección y prevención de riesgos para la población, avanzando hacia un esquema de mayor respuesta para salvar vidas y actuar con tiempo ante cualquier situación: “este sistema nos ha servido muchísimo para reducir tiempos de respuesta”.

Subrayó que Soledad es el único municipio que cuenta con un equipo de paramédicos certificados, actualmente integrado por ocho elementos, quienes operan prácticamente los sietes días de la semana y sus 24 horas, cubriendo los tres turnos, incluidos fines de semana y días festivos.

Gracias a esta estructura, el Ayuntamiento atiende 9 de cada 10 incidentes que se registran diariamente en el municipio, consolidando una estrategia de proximidad social que garantiza atención oportuna y profesional a las familias soledenses.

Detalló que esta ambulancia está altamente equipada y que fue donada por el Gobierno del Estado; actualmente, se mantiene activa la gestión para obtener una segunda ambulancia, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar aún más la eficiencia del servicio de atención médica preventiva: “seguimos luchando por la promesa del Gobernador de donarnos otra ambulancia. De verdad nos serviría muchísimo para brindar un servicio más eficiente a la población”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer continuamente el área de paramédicos, con equipamiento, capacitación y tecnología que permita actuar con rapidez en situaciones donde cada minuto es determinante, mostrando un cambio en la protección y la cercanía con la población.