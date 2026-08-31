AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CIERRA HOY CONVOCATORIA A “SOLEDENSE DISTINGUIDO”

– Del 17 al 31 de agosto, se busca reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de mujeres y hombres que han dejado huella en la vida del municipio, para ser reconocidos el próximo 5 de octubre, fecha de la fundación de Soledad.

Este 31 de agosto vence el plazo para proponer a personas con trayectorias destacadas y merecedoras de recibir el galardón a “Soledenses Distinguidos”, convocatoria impulsada por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, con lo que se busca reconocer a quienes, desde distintos ámbitos como la educación, deporte, cultura, filantropía y otros sectores, han contribuido al desarrollo y bienestar de su comunidad, como parte del cambio que transforma e impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las propuestas pueden realizarse mediante el formulario oficial de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhGr7wNkZCTHH7rEX1NG-42GK5–Rk3_ZVfi5gVQ1IhPIug/viewform, en el que deberán integrarse los datos y méritos de la persona postulada; el proceso contempla posteriormente una entrevista para conocer de primera mano su trayectoria, aportaciones e impacto en la comunidad, con el propósito de que el reconocimiento llegue a perfiles cuya historia represente el esfuerzo, compromiso y valores de las y los soledenses.

La directora de Educación, Velia Guadalupe Castro Granja destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para que la propia ciudadanía ayude a identificar y poner en valor las historias que han dejado huella en Soledad. “Queremos que las y los soledenses sean quienes nos ayuden a reconocer a esas personas que, con su trabajo, talento, servicio y ejemplo, han contribuido a nuestra comunidad; este reconocimiento también nos permite acercar esas historias a las nuevas generaciones”, señaló.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento fortalece el orgullo y la identidad soledense, al reconocer públicamente a quienes han aportado a la construcción del municipio desde diferentes espacios, impulsado el cambio que permite realzar la contribución social de las y los habitantes del municipio.

La premiación se realizará el 8 de octubre, en el marco del 259 aniversario de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una administración cercana a la población, que escucha, atiende y reconoce a quienes con su esfuerzo contribuyen al cambio que se vive en Soledad.