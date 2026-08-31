Aumenta a 11 la cifra de lesionados por la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas

El gobierno de Zacatecas informó este lunes que 11 personas resultaron lesionadas por la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la comandancia de la policía municipal de Ojocaliente.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugërza, dio a conocer en conferencia del gobernador David Monreal que la onda expansiva también dejó daños en al menos 38 inmuebles.

Los lesionados son atendidos en el hospital comunitario de Ojocaliente y las autoridades afirman que sólo una de las víctimas se encuentra en estado grave de salud.

Las autoridades han señalado que las otras víctimas se encuentran fuera de peligro tras los hechos que se registraron a las 7:30 de la tarde de este domingo.

La explosión dejó varios vehículos totalmente calcinados, llamas que ascendían por encima de algunas casas, portones retorcidos y calles con vidrios rotos y escombros, según fotografías y videos subidos en redes. La onda expansiva fue mayor al tener lugar en calles pequeñas y con viviendas del centro de Ojocaliente, una ciudad de unos 20 mil habitantes situada a unos 600 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.

Vehículos cargados con bombas artesanales ya han sido utilizados en otras ocasiones por los cárteles mexicanos. Uno de los ataques más letales, con cinco muertos, ocurrió en diciembre en el estado occidental de Michoacán.

El gobierno mexicano siempre ha rehuido hablar de coches bomba por la connotación de ataque terrorista que tienen ese tipo de acciones.

El ayuntamiento decretó la suspensión del inicio del ciclo escolar, previsto para este lunes, y de todas las actividades administrativas “manteniendo activas únicamente las áreas operativas y de emergencia”, dijo el alcalde, Juan Manuel Zambrano, en un mensaje en Facebook. Además proporcionó un número de teléfono para quien necesite “asistencia inmediata”.

Con información de AP