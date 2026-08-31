GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD ACTIVA OPERATIVO VIAL REGRESO A CLASES SEGURO

Oficiales de la Guardia Civil Municipal desplegaron desde temprana hora de este lunes el operativo Regreso a Clases Seguro, con presencia de oficiales de Seguridad Vial y Movilidad en zonas escolares para agilizar y garantizar su tránsito seguro, en sectores como la Cabecera municipal, carretera a Matehuala y avenida Hidalgo, Circuito Potosí, entre otros.

Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetas los límites de velocidad y atender las indicaciones de los oficiales.

-Se recuerda que desde las 6:30 de la mañana, se aplica Operativo Carrusel en las principales vialidades para hacer respetar los límites de velocidad.

-Además, oficiales de tránsito abanderan los cruces peatonales y zonas de ascenso y descenso de estudiantes frente a las escuelas, agilizando el tránsito vehicular para evitar el estacionamiento en doble fila. También se mantiene presencia vial fija en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas.

-Para este regreso a clases, el grupo motorizado Panteras apoya realizando recorridos preventivos en planteles prioritarios, además se cuenta con el apoyo de un paramédico vial y se realiza monitoreo constante desde el Centro de Comando C3.

Este dispositivo permanecerá activo en los horarios de entrada y salida de escolares, para garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes, así como de maestros y maestras que regresan a las aulas en Soledad. ¡La colaboración de todos es muy importante para un retorno en orden y seguro!