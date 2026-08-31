Pese a la violencia del fin de semana, Sheinbaum dedica su conferencia sólo al regreso a clases

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó este lunes su conferencia matutina a hablar sólo sobre el regreso a clases pese a los hechos de violencia que se registraron este fin de semana en estados como Zacatecas y Sinaloa, y las plenaria de Morena en el Legislativo.

Desde el patio de una escuela secundaria en la alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria limitó a la prensa a sólo hacerle preguntas sobre «el tema» y culminó su participación tras casi una hora.

Sheinbaum evitó hablar del tema de seguridad en el país a horas de que presente su segundo informe de gobierno en un evento en Palacio Nacional este martes.

Este fin de semana se registraron dos ataques con explosivos en contra de elementos de la policía en Zacatecas; el primer ocurrió el sábado en el municipio de Villa García y dejó dos heridos, mientras que la noche de este domingo ocurrió una segunda detonación, ahora con un coche bomba, en Ojocaliente y como saldo resultaron siete personas lesionadas.

Además, este sábado fue atacada a balazos la madre buscadora Alma Rosa Roja junto a su hija en Culiacán, Sinaloa, cuando viajaban en un automóvil.

Otro de los hechos violentos ocurrió la noche del viernes cuando sujetos armados dispararon e incendiaron el ring del Centro de Usos Múltiples de Hermosillo donde se tenía prevista una función de boxeo entre influencers.

La presidenta tampoco ofreció posicionamiento alguno por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que desataron una jornada de protestas en todo el país para exigir atención de las autoridades.

Con información de Latin Us