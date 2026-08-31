Este lunes regresan a las aulas más de 23 millones de alumnos de educación básica tras seis semanas de vacaciones

Más de 23 millones de menores comenzarán este lunes las clases a nivel básico en todo el país para el ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los alumnos regresan a las aulas después de seis semanas de vacaciones de verano para emprender un nuevo grado en kinder, primaria o secundaria

Para este regreso a clases se estima que los padres de familia destinaron en promedio 6 mil 44 pesos en útiles escolares, uniformes y equipos tecnológicos para los menores.

De acuerdo con la Concanaco-Servytur, el gasto promedio tuvo un incremento de 7% respecto a ciclo anterior.

En total se prevé una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos y un beneficio para 4.5 unidades económicas, como papelerías, librerías, tiendas de uniformes, zapaterías y tiendas departamentales.

¿Cómo estará el clima este lunes de regreso a clases?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se prevén lluvias y chubascos en casi todo el país, pero también habrá un clima cálido en las zonas norte y sur.

Podría haber lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Y se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca.

¿Cuántos puentes hay este ciclo escolar?

En este año se esperan al menos nueve días de asueto para los alumnos; el primero será este próximo 16 de septiembre por la conmemoración de la Independencia.

Los próximos tendrán lugar el 2 y 16 de noviembre, así como el 25 de diciembre y el 1 de enero, que incluye las vacaciones de invierno por dos semanas.

Para 2027 está previsto el 1 y 15 de febrero; el 15 de marzo, y el 5 de mayo.

Con inormación de Latin Us