SSPC de la Capital no bajará la guardia tras detonaciones en domicilio de un elemento de la corporación

La corporación mantendrá la firmeza en sus acciones operativas, que en recientes fechas ha logrado resultados contra el narcomenudeo y realizado acciones que inhiben la comisión de delitos patrimoniales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital informa que durante la madrugada de este lunes, se registraron detonaciones de arma de fuego en el domicilio de una integrante de la Policía Municipal. Derivado del hecho, no se reportan personas lesionadas y, tras el reporte, se activaron los protocolos de atención y seguridad correspondientes.

Estos hechos se registran en un contexto de intensificación de las acciones operativas de la Policía Municipal, que en fechas recientes ha concretado acciones en contra del narcomenudeo, además de la detención de más de 14 personas relacionadas a delitos patrimoniales.

La Policía Capitalina informa que brindará todo el respaldo institucional a la oficial, además de colaborar con las autoridades investigadoras para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.