MUNICIPIO DE SOLEDAD DA MUESTRA DE CAPACIDAD PARA OPERAR SU PROPIO SISTEMA DE AGUA: ALCALDE

* Tras décadas de fallas en el servicio, Soledad fortalece su infraestructura para garantizar agua directamente en los hogares, afirmó Juan Manuel Navarro Muñiz.

* Con fuentes propias y nuevos proyectos, el municipio busca atender de fondo los puntos de mayor desabasto.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que el municipio se encuentra listo de manera técnica, financiera y operativa para avanzar hacia la desincorporación de INTERAPAS y asumir la operación de su propio sistema de agua potable, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y asumir los servicios de distribución del líquido, drenaje y alcantarillado, lo cual ocurrirá en los próximos meses.

Como parte de esta ruta, el Ayuntamiento ya muestra avances con el reciente equipamiento del pozo profundo “Buenaventura”, que cuenta con un aforo de 45 litros por segundo y permitirá abastecer a más de 30 mil viviendas de la zona centro y sectores cercanos, al culminar este proceso, así como la conexión del mismo a la red hidráulica; el Alcalde destacó que esta infraestructura representa el primer paso para fortalecer fuentes propias de abastecimiento y atender los puntos donde persiste el desabasto.

“En Soledad sí tenemos agua, el problema es que en las llaves de la gente no hay, vamos a seguir perforando pozos y trabajando, porque los mantos de Soledad sí tienen agua, lo que hacía falta eran acciones como esta y no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, afirmó Navarro Muñiz.

Como siguiente acción dentro de esta estrategia, el Gobierno Municipal analiza la perforación de un nuevo pozo para la zona de San Felipe y Los Fresnos, donde ya se realizan aforos y estudios técnicos para determinar su viabilidad y capacidad, con el objetivo de generar una fuente propia que permita mejorar el abasto para las familias de colonias como éstas y otras colonias como San José, donde las fuentes actuales han dejado de responder a las necesidades de la población.

A la par de la generación de nuevas fuentes de abastecimiento, el Ayuntamiento ha intervenido puntos críticos de la infraestructura hidráulica en colonias como San Felipe, San Francisco, Pavón, San Antonio, Villas del Potosí, Villas de Foresta, Hogares Ferrocarrileros, con obras de rehabilitación y reposición de redes de agua y drenaje, con lo que se fortalece la infraestructura existente y se avanza en la estrategia para mejorar el servicio y atender de manera directa los puntos de mayor desabasto.

Con el acompañamiento del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal del Agua, Soledad fortalece su capacidad para garantizar un servicio más eficiente, suficiente y cercano a las familias, reflejando el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para que el agua llegue directamente a los hogares y el municipio tenga mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de su población.