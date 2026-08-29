GOBIERNO DE SOLEDAD APLICA BACHEO PERMANENTE Y MEJORA LA INFRAESTRUCTURA VIAL

– Durante la última semana, el Ayuntamiento desplegó cuadrillas operativas en arterias clave como Camino a Valle de la Palma y colonias como Cactus, San Felipe, Rivas Guillén y San Rafael.

Por instrucciones del Presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, el Área Operativa De Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene un plan permanente de mantenimiento vial para rehabilitar las calles que requieren atención inmediata, a través de labores de bacheo permanente, asegurando infraestructura óptima para la movilidad y la seguridad de personas y vehiculos.

El responsable del Área Operativa, Eduardo Salas Rodríguez, destacó que el programa de bacheo avanza de forma constante tanto en colonias de alta densidad como en avenidas de alto flujo vehicular, dando respuesta ágil a los reportes ciudadanos y garantizando un tránsito seguro en diversos sectores del municipio.

Especificó que durante la última semana se realizó una intervención integral en prácticamente todo el camino a Valle de la Palma, asimismo, el personal operativo desplegó labores en la colonia Cactus sobre la calle Desierto de Atacama, así como en la intersección de Avenida Soledad con calle Esmeraldas, ubicada en la colonia San Felipe.

El funcionario agregó que los trabajos se extendieron a la colonia Rivas Guillén Sur, sobre la Avenida Rivas Guillén en su cruce con Artículo 123, además del tramo de la calle Lázaro Cárdenas, entre Alberto Castañedo y Avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Rivas Guillén; finalmente, en la colonia San Rafael se atendió el crucero de las calles San Luis Rey y San Miguelito.

De esta manera, el Ayuntamiento de Soledad consolida sus estrategias de bienestar social y rehabilitación urbana, mejorando de forma directa la conectividad vehicular, la seguridad vial y la calidad de vida de la población.