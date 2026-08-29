GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PREPARA OPERATIVO VIAL PARA REGRESO A CLASES SEGURO ESTE LUNES

– El despliegue comenzará a partir de las 6:30 de la mañana con Operativo Carrusel.

– Un agente fijo coordinará el cruce peatonal seguro y evitará el estacionamiento doble fila frente a las escuelas.

– El grupo motorizado Panteras efectuará recorridos de vigilancia en planteles prioritarios, y se contará con un paramédico vial, así como el monitoreo desde Centro de Comando C3.

Ante el retorno de niñas, niños y adolescentes a clases de preescolar, primaria y secundaria este lunes 31 de agosto, cuando se espera un aumento importante de tránsito vehicular y circulación de transporte público en la demarcación, Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal de Soledad acompañará a la comunidad estudiantil llevando a cabo el operativo Regreso a Clases Seguro, con todo su estado de fuerza mediante abanderamientos y patrullajes en zonas escolares.

El despliegue comenzará a partir de las 6:30 de la mañana, que coincidirá con los primeros traslados hacia los planteles escolares, y se retomará en las salidas escolares de 12:00 a 19:00 horas, donde agentes de Seguridad Vial y Movilidad desplegarán el Operativo Carrusel, que recordará los límites de velocidad a conductores en vialidades principales como: carretera Matehuala, Blvd. Valle de los Fantasmas, avenida Soledad, avenida San Pedro, Valentín Amador, Río Santiago y Circuito Potosí.

De manera simultánea, se sumarán oficiales viales destinados principalmente para dirigir el tránsito vehicular en calles con paso escolar y descenso de jóvenes que utilizan transporte, esto para garantizar la seguridad de peatones y alumnos, evitando la aglomeración u obtaculización de automovilistas en los cruces hacia CBTis 121, Conalep Soledad, secundaria Graciano Sánchez y otros planteles ubicados en las colonias San Felipe, Pavón, Rancho Nuevo y Villas del Sol.

Asimismo, oficiales de Fuerzas Municipales del grupo motorizado Panteras efectuarán recorridos de vigilancia con presencia preventiva en 30 planteles prioritarios, donde también habrá un agente fijo para coordinar el cruce peatonal mediante la colocación de conos para bahía de ascenso y descenso de alumnos, evitando el estacionamiento doble fila frente a las escuelas.

También se pondrá a disposición un paramédico vial y se contará con el apoyo y la vigilancia que se opera desde el Centro de Comando C3 (Centro de Control, Comando y Comunicaciones) ubicado en la corporación municipal, para recibir y atender reportes ciudadanos antes, durante y después de la implementación del operativo Regreso a Clases Seguro.

Para agilizar estas acciones, se exhorta a la ciudadanía que durante las horas de mayor afluencia atiendan las indicaciones de oficiales y anticipen el tiempo de sus traslados, para reducir afectaciones de movilidad vial y juntos garantizar un retorno a clases seguro para cientos de estudiantes y maestros en Soledad.