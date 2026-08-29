San Luis Capital recibe la 5.ª edición de la Copa Cerveza San Luis Rey

Más de 350 etiquetas de cerveza e hidromiel participan en este encuentro con presencia de productores de nueve países

San Luis Capital recibe la quinta edición de la Copa Cerveza San Luis Rey, considerada una de las competencias cerveceras más importantes de México, que reúne a productores nacionales e internacionales con más de 350 etiquetas de cerveza e hidromiel participantes.

En esta edición participan representantes de México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España, Polonia, Inglaterra, Alemania y Australia, lo que genera un espacio de encuentro para productores de distintos mercados y promoviendo la cerveza artesanal, la hidromiel y la gastronomía.

La celebración de este encuentro fortalece las acciones del Gobierno de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para impulsar a la ciudad como un destino de turismo gastronómico mediante eventos que vinculan la producción, la gastronomía, la cultura y el turismo, además de generar nuevas experiencias para visitantes y residentes.

La Copa Cerveza San Luis Rey también contribuye a fortalecer la presencia de San Luis Capital en el circuito cervecero internacional, al reunir sabor, cultura, turismo y convivencia en un encuentro que permite proyectar la oferta gastronómica de la ciudad y generar vínculos con productores nacionales e internacionales.