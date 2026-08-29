Gobierno de la Capital da mantenimiento al mobiliario urbano del Centro Histórico

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata y el área de Conservación repararon una banca de cantera en el Pasaje Bocanegra para prevenir riesgos y mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos de San Luis Capital.

El Gobierno de la Capital realizó trabajos de mantenimiento en una banca de cantera ubicada en el Pasaje Bocanegra, en el Centro Histórico de San Luis Capital, con el objetivo de prevenir riesgos para quienes transitan y utilizan este espacio público.

El Director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, señaló que la conservación del mobiliario urbano forma parte de las labores permanentes para mantener en buenas condiciones los espacios del primer cuadro de la ciudad. “En el Centro Histórico de San Luis Capital cada elemento suma”, manifestó.

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata y el área de Conservación atendieron la banca de cantera, que presentaba deterioro y podía representar un riesgo de accidente para las personas. La intervención permitió corregir las condiciones del mobiliario y mantener disponible este espacio para habitantes, trabajadores y visitantes.

Jesús Becerra destacó que las labores de conservación abarcan calles, pasajes, mobiliario y otros elementos que forman parte del entorno urbano del Centro Histórico. “En el Centro Histórico, donde cada calle, pasaje y rincón es utilizado por cientos de personas, mantener lo que es de todos también es una forma de cuidar la experiencia de quienes viven y recorren San Luis Potosí”, expresó.

El Director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico afirmó que las reparaciones se realizan de manera permanente para conservar los espacios públicos y reducir riesgos para quienes hacen uso de ellos. Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier desperfecto o incidente que detecte en el mobiliario y espacios públicos del Centro Histórico, a fin de facilitar su atención.