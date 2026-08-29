Gobierno de la Capital y El Colegio de San Luis fortalecen alianza para impulsar la sustentabilidad

En el marco del 3er Seminario de Empresas Sostenibles, especialistas, personas investigadoras y representantes del sector empresarial participaron en mesas de diálogo sobre responsabilidad social, economía circular y estrategias aplicables a las organizacione

El Gobierno de la Capital y El Colegio de San Luis fortalecieron su colaboración para impulsar acciones de sustentabilidad en San Luis Capital, mediante el intercambio de conocimientos y propuestas entre la academia y el sector empresarial.

Como parte del 3er Seminario de Empresas Sostenibles, la Dirección de Desarrollo Económico promovió un espacio de diálogo con especialistas y personas investigadoras locales para analizar los retos y oportunidades de la sustentabilidad, así como estrategias que pueden aplicarse en las organizaciones.

En El Colegio de San Luis se realizaron dos mesas de trabajo. En la Mesa 1, “Responsabilidad Social y Corporativa”, se presentaron ejemplos de implementación de estas prácticas en las organizaciones, con la participación de las expertas Fuensanta Medina y Martha Angélica De la Rosa, así como del especialista Braulio García.

La Mesa 2, “Economía Circular y Casos de Éxito”, abordó estrategias y experiencias aplicables para avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, con la participación de Edwiges González, Cuauhtémoc Modesto y Rubén Vázquez.

La Dirección de Desarrollo Económico destacó que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos entre el Gobierno de la Capital, la academia y el sector empresarial, al generar espacios para compartir conocimientos, analizar experiencias y plantear propuestas en materia de sustentabilidad.

Estas actividades forman parte del 3er Seminario de Empresas Sostenibles, mediante el cual se promueve el intercambio de ideas y experiencias para fortalecer un desarrollo económico más responsable y con visión de largo plazo en San Luis Capital.