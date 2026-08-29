HOY, EL CONCIERTO “CANTA CORAZÓN” EN EL TEATRO DE SOLEDAD

– La agrupación “Labios Rojos”, surgida del Taller de Guitarra de la Casa de Cultura, celebra su aniversario con una velada romántica.

Soledad de Graciano Sánchez vive un momento especial en cuanto a la cultura, que ha logrado convertirse en una experiencia cotidiana, cercana y vibrante para todas las familias locales y visitantes; a través del Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, uno de los recintos más activos y representativos de la región, la cultura ha encontrado el escenario donde la comunidad encuentra nuevas formas de expresión, convivencia y arte.

En este contexto, llega “Canta Corazón”, un concierto que promete envolver al público en una noche de emociones profundas y música que se siente más allá del oído. La presentación será el marco para celebrar el aniversario de “Labios Rojos”, agrupación nacida del Taller de Guitarra de la Casa de Cultura, cuyos integrantes han crecido artísticamente gracias a la formación que reciben en los espacios culturales del municipio.

Su propuesta musical, íntima y cargada de sensibilidad, invita a recordar que hay canciones capaces de despertar memorias, traer de vuelta historias y conectar con aquello que alguna vez nos hizo vibrar; esta velada busca reunir a parejas, familias y amigos en un ambiente cálido, donde la guitarra, la voz y la nostalgia se entrelazan para crear una experiencia inolvidable.

La cita es a las 18:00 horas, en el Teatro de Soledad “Doroteo Arango”, ubicado en Santa Martha #521, fraccionamiento Misión San Pedro, Rancho Blanco, a una cuadra de Circuito Potosí y avenida San Pedro; un espacio que, gracias a su infraestructura y programación constante, se ha convertido en el corazón cultural del municipio.

“Canta Corazón” es una muestra del cambio cultural que se vive en Soledad, donde cada semana el Teatro abre sus puertas a espectáculos únicos, talleres, presentaciones y actividades que antes no existían en esta magnitud.