EL GOBERNADOR DEL ESTADO, RICARDO GALLARDO CARDONA, DESEA A ESTUDIANTES UN REGRESO A CLASES SEGURO Y EXITOSO

• Más de 540 mil estudiantes y más de 33 mil docentes regresarán a las aulas en más de 8 mil escuelas de educación básica de las cuatro regiones del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó a las instituciones estatales a mantenerse atentas y en coordinación permanente durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, para garantizar un regreso a clases ordenado, seguro y con las mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes de San Luis Potosí.

Se informó que la comunidad educativa de nivel básico está integrada por más de 540 mil estudiantes y más de 33 mil docentes, quienes retomarán actividades en más de 8 mil planteles distribuidos en las cuatro regiones de la entidad.

El Gobernador Ricardo Gallardo deseó mucho éxito a las y los estudiantes potosinos en esta nueva etapa escolar y reconoció el compromiso de quienes hacen posible diariamente la educación en el Estado. “Deseo a todas nuestras niñas, niños y jóvenes un ciclo escolar lleno de aprendizaje, crecimiento y muchos éxitos. También mi reconocimiento a las maestras y maestros, al personal administrativo, de mantenimiento, directivos y a todas las personas que con su trabajo hacen posible que la educación avance en San Luis Potosí”, expresó.

El Mandatario Estatal reiteró que las dependencias involucradas deberán permanecer atentas desde el primer día de actividades para atender cualquier necesidad de las comunidades escolares y contribuir a que el regreso a las aulas se desarrolle de manera adecuada.

Durante su administración, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha construido 530 nuevas escuelas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo de manera histórica la infraestructura educativa y generando mejores condiciones para el aprendizaje de miles de estudiantes de todos los niveles académicos como nunca antes se había logrado en la entidad, acercando espacios dignos, modernos y seguros a las comunidades y consolidando una transformación educativa que representa mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Para garantizar un regreso a clases ordenado, en paz y con saldo blanco, el Gobernador de San Luis Potosí anunció que la Guardia Civil Estatal implementará operativos especiales de seguridad en coordinación y apoyo a las policías municipales, con presencia preventiva en las inmediaciones de los planteles educativos y en las principales vialidades durante los horarios de entrada y salida. El despliegue priorizará la protección de estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como la prevención de incidentes, con una coordinación permanente entre las corporaciones para brindar tranquilidad a toda la comunidad educativa desde el primer día del ciclo escolar.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona comentó que su Gobierno Estatal continuará trabajando bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y en estrategias que respondan a los cambios demográficos y al avance de las nuevas tecnologías, para ofrecer mejores herramientas y oportunidades educativas a las nuevas generaciones.