EL GOBERNDOR RICARDO GALLARDO ANUNCIA NUEVAS RUTAS DE LA REDMETRO PARA EL ALTIPLANO POTOSINO

• El Gobernador del Estado anunció una primera etapa entre Ahualulco, Mexquitic de Carmona y San Luis Potosí, así como una segunda fase que extenderá el servicio hasta Charcas, pasando por Moctezuma y Venado.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una nueva expansión de la RedMetro con movilidad pública gratuita para el Altiplano potosino, como parte de la estrategia de su administración para cerrar con fuerza en dos ejes prioritarios, infraestructura y movilidad. Destacó que el nuevo sistema responderá a una necesidad real de miles de personas que diariamente se trasladan hacia la capital potosina para trabajar.

El Mandatario Estatal explicó que la primera fase contempla las rutas Ahualulco-Mexquitic de Carmona y Mexquitic de Carmona-San Luis Potosí, con lo que se conectará de manera directa a estos municipios con la zona metropolitana y se ofrecerá una alternativa de transporte público sin costo para la población. Refirió que una gran cantidad de trabajadores de Ahualulco y Mexquitic de Carmona se desplazan todos los días hacia la capital, por lo que esta nueva infraestructura de movilidad tendrá un impacto directo en su economía familiar y calidad de vida.

El Gobernador Ricardo Gallardo adelantó que la segunda etapa permitirá ampliar esta movilidad gratuita hasta Charcas, mediante un recorrido que pasará por Moctezuma y Venado, extendiendo los beneficios de la RedMetro hacia más municipios del Altiplano y fortaleciendo la conectividad regional, esto, con un transporte público moderno, accesible y gratuito para beneficiar a habitantes de más comunidades reduciendo los gastos de traslado de las familias potosinas.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró, además, que su administración proyecta enlazar Rioverde con Ciudad Valles y Rioverde con San Luis Potosí mediante grandes rutas de RedMetro tipo autobús, consolidando una red de movilidad pública gratuita que conectará distintas regiones de la entidad. “Para nosotros es importante” avanzar en estos dos ejes, infraestructura y movilidad, afirmó, al destacar que estas acciones forman parte de una visión integral para transformar la conectividad de San Luis Potosí y generar mejores oportunidades para sus habitantes.