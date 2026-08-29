ALAMEÑOS DE LA SIERRA PONEN RITMO SIN LÍMITES EN FENAPO 2026

* Música sierreña, pirotecnia y miles de asistentes marcaron una gran noche en El Foro de la máxima fiesta de las y los potosinos

Con un espectacular arranque acompañado de pirotecnia, Alameños de la Sierra tomaron el escenario de El Foro de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, donde pusieron a cantar y bailar a miles de asistentes al ritmo de su característico estilo sierreño, con acordeón, bajo sexto y bajo eléctrico.

Desde el escenario, la agrupación agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona la invitación para formar parte de la máxima fiesta de las y los potosinos, que con el impulso de su administración mantiene una cartelera gratuita de primer nivel y entretenimiento sin límites. Los músicos reconocieron el recibimiento de San Luis Potosí y la respuesta de sus seguidores, quienes acompañaron cada interpretación.

Durante la velada sonaron temas como “Perfecta”, “La Playa”, “La Picaré”, “Prometiste” y “Casita de Adobe”, que fueron coreados por los asistentes, mientras parejas y grupos de amigos convirtieron la explanada en una enorme pista de baile. Sombreros en alto, celulares encendidos y el sonido sierreño completaron una noche de gran ambiente en El Foro.

Ahora, la FENAPO 2026 entra en sus últimos dos días con más espectáculos gratuitos: este sábado 29 de agosto se presentarán Liberación, Grupo Toppaz y Tropical Panamá, mientras que el domingo 30 Los Tigres del Norte encabezarán el cierre de El Foro, consolidando una edición que refleja el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con entretenimiento y diversión sin límites.