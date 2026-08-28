JUAN MANUEL NAVARRO RESPALDA A CEFOR PROMOTORA SLP EN SU NUEVA TEMPORADA DE FÚTBOL PROFESIONAL

– El edil acompañó la presentación oficial del equipo potosino, reiteró el mayor apoyo a la escuadra y anunció el impulso de jóvenes que sean convocados a visorias profesionales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, respaldó la consolidación de CEFOR Promotora SLP, proyecto de fútbol con identidad en el municipio, al encabezar la presentación del equipo, sus nuevos uniformes y cuerpo técnico para la temporada 2026-2027, que contempla su participación en la Tercera División Profesional, la incorporación de la categoría Sub 16 y su ingreso a la Copa Promesas.

Durante la presentación, el Alcalde destacó que la Unidad Deportiva “21 de Marzo” continuará como sede de los partidos como local y señaló que el Ayuntamiento mantendrá el respaldo integral para garantizar condiciones adecuadas y seguras, con participación de áreas como Protección Civil y Seguridad Pública. “Queremos en Soledad tener un equipo propio, queremos un equipo que tenga identidad en el municipio”, afirmó, al subrayar que el objetivo es abrir oportunidades para que jóvenes soledenses puedan desarrollarse y buscar una oportunidad en el fútbol profesional.

Por su parte, el director deportivo del club, Juan Antonio Salazar reconoció el respaldo del Alcalde y destacó que el proyecto ha permitido recuperar oportunidades para futbolistas potosinos y soledenses. “Nos escuchó y sabía de las necesidades que tienen los futbolistas potosinos, los futbolistas soledenses y los espacios que se nos habían cerrado durante muchos años”, expresó; añadió que la participación en la Copa Promesas representa una importante vitrina para los jugadores, al compartir grupo con Atlético de San Luis, Necaxa e Irapuato, entre otros equipos.

Como parte de la presentación, CEFOR Promotora SLP mostró sus uniformes de local, visitante y viaje, además de su indumentaria de entrenamiento, y presentó a César Silva, entrenador de la Tercera División; Luis Daniel Andrade, de Sub 16; Rayan Brega, de Sub 15; y Luis Ángel, de Sub 13. El equipo iniciará su participación en la tercera división profesional el próximo 4 de septiembre como visitante ante Irapuato, mientras que sus encuentros como local tendrán como escenario la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, espacio municipal en la colonia San Antonio.

Navarro Muñiz afirmó que el cambio que impulsa también se refleja en oportunidades para las nuevas generaciones, al señalar que el Ayuntamiento acompañará a los jóvenes que sean llamados a visorias profesionales y requieran apoyo económico para traslados, hospedaje u otros gastos, facilitando su adhesión y desarrollo deportivo sin que el tema económico sea un obstáculo.

Con ello, Soledad refrenda su cercanía con las familias, con los jóvenes promesa y con quienes buscan construir un futuro a través del deporte, con un gobierno que escucha, atiende y genera condiciones para que el talento pueda avanzar.