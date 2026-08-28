¡GOBIERNO SOLEDENSE RESOLVERÁ DESABASTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL! 

Con el inicio de la obra de equipamiento del pozo profundo en la colonia Buenaventura, en la Cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento encabezado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, resolverá el desabasto histórico de agua para miles de viviendas.

Al arrancar la segunda etapa para el funcionamiento del pozo, el edil afirmó que Soledad piensa y está cerca de la gente, resolviendo necesidades prioritarias para que se desarrollen mejor y cuenten con los insumos indispensables para su vida diaria.

El equipamiento de este pozo contempla la construcción de barda perimetral, introducción de bombas sumergibles, caseta de vigilancia, sistema eléctrico y otras labores, que permitirán conectarlo a la red hidráulica principal y abastecer a más de 30 mil familias.