EL GOBERNADOR DEL ESTADO, RICARDO GALLARDO CARDONA, LLEVARÁ SU QUINTO INFORME A LA ZONA MEDIA

* El 23 de septiembre, Rioverde será sede de un encuentro ciudadano en el que se presentarán los principales resultados de cinco años de Gobierno.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que Rioverde será sede de una de las presentaciones de su Quinto Informe de Gobierno, como parte de una rendición de cuentas cercana a la gente y con presencia en las distintas regiones de San Luis Potosí.

El Mandatario Estatal señaló que durante cinco años su administración ha mantenido una política de trabajo en territorio, llevando obras, programas sociales, inversiones y acciones de Gobierno a los municipios y comunidades, con el propósito de mejorar de manera directa la calidad de vida de las familias potosinas.

Ricardo Gallardo Cardona recordó que los ejercicios de rendición de cuentas de años anteriores también se han realizado fuera de la capital, con actividades en Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale, consolidando una dinámica de Gobierno cercana a las cuatro regiones del Estado.

Para este 2026, el Quinto Informe se realizará el 21 de septiembre en la capital potosina y el 23 de septiembre en Rioverde, donde se desarrollará un encuentro público y abierto a las familias de la zona Media. En ambos espacios se presentarán los principales resultados alcanzados en infraestructura, programas sociales, seguridad, educación, movilidad, desarrollo económico y atención a las comunidades.

El Gobernador destacó que este ejercicio permitirá informar de manera directa sobre los avances registrados en los 59 municipios, así como dar a conocer las acciones que continuarán durante la última etapa de la administración para seguir generando resultados en beneficio de las y los potosinos.