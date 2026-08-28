CARRETERA COMOCA-AXTLA QUEDA TOTALMENTE OPERATIVA TRAS DAÑOS POR TROMBA

* La Junta Estatal de Caminos restituyó banquetas, barandales, iluminación y señalamiento en uno de los principales accesos hacia Axtla de Terrazas.

La carretera Comoca-Axtla quedó rehabilitada tras los daños ocasionados por la tromba registrada en junio, luego de los trabajos realizados por la Junta Estatal de Caminos (JEC) para recuperar los elementos complementarios de esta importante vía de comunicación de la Huasteca potosina.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se realizaron labores de limpieza, evaluación y reparación en las zonas afectadas. El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, detalló que se reconstruyeron banquetas y se instalaron nuevamente barandales, postes de iluminación, señalamiento y pintura.

La dependencia destacó que la carpeta asfáltica, construida recientemente por el Gobierno del Estado, no registró afectaciones, por lo que las labores se concentraron principalmente en las laterales y elementos de seguridad vial.

La Comoca-Axtla registra un flujo promedio de 300 vehículos por hora y representa una conexión estratégica con la carretera federal 85. Adicionalmente, se contempla un programa de reforestación para las áreas intervenidas.