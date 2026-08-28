CON MERECIDO RECONOCIMIENTO, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FESTEJA A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

– El evento contó con una misa de acción de gracias, un banquete, música en vivo y la coronación de las representantes de los 32 clubes del municipio.

Bajo el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y en cumplimiento a su compromiso de estar cerca de los sectores más vulnerables, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez brindó un emotivo festejo a las personas adultas mayores del municipio con motivo de su día nacional, jornada que inició con una solemne misa de acción de gracias orientada a reconocer el valor histórico y humano de este sector, para dar paso a un banquete ofrecido en su honor que estuvo amenizado por un grupo de música versátil que llenó de alegría la pista de baile.

Durante la ceremonia, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna dirigió un mensaje enfocado en la importancia de fortalecer el bienestar emocional de la población adulta mayor, expresando que este festejo se preparó con profundo cariño para brindarles espacios de sano esparcimiento y reafirmar su libertad de expresión dentro de la comunidad. Asimismo, exhortó a las y los festejados a mantener el dinamismo y la alegría que los caracteriza, disfrutando plenamente de esta etapa de vida con independencia y optimismo.

Resaltó el impacto social de los 32 clubes de adulto mayor que operan en el municipio, los cuales funcionan como espacios formativos y de desarrollo personal, donde también se imparten talleres de repostería, manualidades y confección, herramientas que fomentan el autoempleo y respaldan la economía familiar, que elevan la autoestima de las y los integrantes al reafirmar sus capacidades productivas, motivando a los presentes a seguir sumando a más personas a estos núcleos comunitarios.

Uno de los momentos centrales del programa fue la colocación de bandas y la entrega de arreglos florales a las reinas y princesas representantes de los 32 clubes municipales, en reconocimiento a su liderazgo y entusiasmo. La línea de honor estuvo integrada, también, por Bertha Guerrero Medina, titular de la coordinación municipal de INAPAM; la Contralora Interna, Alma Isabel Loredo Salazar; y la Oficial Mayor, Bertha Alicia Garay Rodríguez, quienes refrendaron el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura y los programas dirigidos a la atención integral de los adultos mayores en todo el municipio.

Estas acciones consolidan la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, donde la atención a las personas adultas mayores se posiciona como una base fundamental del plan de trabajo municipal, y a través de este tipo de actividades integrales, el Gobierno Municipal refrenda el cambio que se vive en el municipio, implementando políticas públicas inclusivas que dignifican la calidad de vida de las y los soledenses y garantizan un entorno social de equidad y pleno desarrollo.