ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO PREPARA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD

– Se trata de una iniciativa con el Gobierno del Estado, para sustituir luminarias de poca capacidad luminosa por modernas lámparas para el sistema de alumbrado público.

Con el respaldo del Gobierno Estatal, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz dio a conocer la puesta en marcha de un programa integral de iluminación de calles en todo el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, lo que permitirá reforzar la seguridad y el bienestar social, como parte del compromiso por garantizar los servicios públicos básicos en el cambio que hoy se vive.

El edil afirmó que gracias al impulso del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Ayuntamiento ya cuenta con cuatro mil luminarias para ser reemplazadas en sectores de la Cabecera municipal, donde actualmente opera un sistema de alumbrado público de poca capacidad. La sustitución de estas nuevas luminarias convertirá a Soledad en una ciudad con mejores condiciones de movilidad y seguridad para todas las familias, aseguró.

“Una ciudad más iluminada es una ciudad más segura, y eso es lo que pretendemos con el invaluable apoyo del Gobernador, respaldar el tema de seguridad con la iluminación, a la par de que la Guardia Civil haga lo propio con los rondines de vigilancia y la presencia en todas las colonias”, agregó el mandatario municipal.

Informó que se está en espera de la agenda del Gobernador, para iniciar con las visitas a las colonias y comenzar la modernización del sistema de alumbrado, que incluye la colocación de luminarias de alta eficiencia, postes reforzados y cableado seguro, elementos que garantizan un servicio confiable y de larga duración.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura que proteja a las familias soledenses y que contribuya a construir una ciudad más ordenada, iluminada y segura.