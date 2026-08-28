GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD REFUERZA COORDINACIÓN PARA VIAS MÁS SEGURAS

– La corporación municipal participará en las estrategias conjuntas para fortalecer la prevención y vigilancia en vías de comunicación

Por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una coordinación interinstitucional para garantizar una movilidad segura, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez se sumó a la estrategia y coordinación estatal para fortalecer la prevención y vigilancia en vías de comunicación hacia zonas de actividad productiva, informó el director general de la corporación municipal, comandante Víctor Aristarco Serna Piña.

La mañana del jueves, Serna Piña en compañía del director de Fuerzas Municipales, Ulises López Rendón y la comandante Selene Saldierna González titular del Centro de Comando C3 (Centro de Control, Comando y Comunicaciones), acudieron a una reunión de trabajo en el municipio de Villa de Pozos, encabezada por el comandante de la Guardia Civil Estatal (GCE), Rosalío Ramos García y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. en las instalaciones de la empresa Grupo Herdez.

Durante el encuentro se escuchó a los empresarios y se acordaron acciones de prevención, vigilancia y atención oportuna en las vías de comunicación usadas por las empresas que mantienen operaciones en la zona industrial, para garantizar una movilidad segura para trabajadores y transportistas.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Guardia Nacional, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal y el Centro de Tecnología C5i2, con quienes la corporación municipal sumará esfuerzos para fortalecer y mejorar la respuesta ante cualquier situación que represente un riesgo para el sector productivo.

La Guardia Civil Municipal refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sumarse a las estrategias de prevención y vigilancia que permitan garantizar un Estado más seguro.