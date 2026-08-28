INTERAPAS alcanza 60 por ciento de avance en rehabilitación sanitaria del Callejón de Alvarado

La intervención renovará 80 metros de drenaje y contempla la conservación del adoquín de esta antigua vialidad del Centro Histórico.

SLP.- Los trabajos de rehabilitación sanitaria que INTERAPAS realiza en el Callejón de Alvarado registran un 60 por ciento de avance, con la renovación de la infraestructura de drenaje en esta antigua vialidad del Centro Histórico, en el límite con el tradicional Barrio de Santiago.

Uno de los aspectos que distingue esta intervención es el cuidado del entorno. Debido a las características particulares del Callejón de Alvarado, INTERAPAS trabaja para conservar la imagen y los elementos que forman parte de esta antigua vialidad. Por ello, una vez concluidos los trabajos de instalación de la nueva infraestructura, se colocará concreto como base para posteriormente reinstalar el adoquín en su lugar, respetando las condiciones del espacio.

Además del Callejón de Alvarado INTERAPAS ejecuta ocho obras más de manera simultánea: en avenida Venustiano Carranza a la altura de la calle Humboldt, Avanzada entre Nicolás Zapata y Agustín Vera, Pedro Montoya pegada a Damián Carmona, Benito Quezada en la colonia Wenceslao, la calle de Madrid, Granate, avenida Industrias al Sur de la ciudad y en la calle de Arquímedes, todas con inversión de recursos propios es decir lo que los usuarios pagan por los servicios de agua.