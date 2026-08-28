DIF Municipal felicita y reconoce a personas adultas mayores en el Día del Abuelo

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y el Alcalde Enrique Galindo reconocieron a más de mil 500 personas adultas mayores de casi 100 clubes, durante un desayuno en el que se destacó su trayectoria y aportación a la sociedad, como parte de un programa que durante agosto incluyó más de 28 actividades para su convivencia y disfrute.

El Gobierno de la Capital y el DIF Municipal reconocieron a más de mil 500 personas adultas mayores durante un encuentro realizado en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, como parte de las actividades desarrolladas durante agosto para reconocer su trayectoria, fortalecer su bienestar y generar espacios para la convivencia y participación activa.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que agosto fue dedicado a celebrar a las personas adultas mayores y recordarles que “ustedes importan, cuentan y merecen con todo nuestro cariño, nuestro respeto y con toda nuestra atención”. Informó que durante el mes se realizaron alrededor de 25 actividades, entre paseos a museos, recorridos turísticos, visitas a empresas, ejercicio, funciones de cine, música, baile y la coronación de la reina y el rey del año, con la participación de representantes de los casi 100 clubes de personas adultas mayores.

En el marco del 28 de agosto, Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, se realizó también la entrega del Sello Garantía de Bienestar al programa “Fortaleciendo Corazones”, por cumplir con los estándares de calidad, atención, inclusión y compromiso social establecidos en esta estrategia.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que celebrar a las personas adultas mayores representa reconocer la dignidad de quienes durante años contribuyeron al desarrollo de la ciudad. “Trabajaron por sacar adelante a sus familias, trabajaron por sus nietos, sus hijas, sus hijos, y merecen que ahora nosotros les reconozcamos lo que han hecho por la sociedad”, afirmó.

El Presidente Municipal señaló que por ello el Gobierno de la Capital decidió dedicar agosto a las personas adultas mayores, con actividades que les permitieran salir, convivir, aprender, conocer nuevos lugares y crear recuerdos. Destacó el trabajo del DIF Municipal y de su equipo para hacer posible esta agenda, al tiempo que llamó a reflexionar sobre las personas adultas mayores que permanecen en casa en condiciones de soledad o abandono.

Galindo Ceballos afirmó que su administración busca construir un San Luis Amable, donde las personas adultas mayores tengan espacios para disfrutar y participar plenamente. “Se llama dignidad”, enfatizó al referirse al reconocimiento que merecen quienes han dedicado gran parte de su vida a sus familias y a la sociedad.